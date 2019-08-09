Кузнецова попрощалась с турниром в Торонто

Российская теннисистка Светлана Кузнецова тепло попрощалась с турниром в Торонто, передает Sport24.

Россиянка покинула турнир на стадии 1/8 финала. В матче за выход в четвертьфинал Кузнецова в двух сетах проиграла румынке Симоне Халеп.

«Спасибо Канаде. Торонто как всегда особенный турнир, очень понравилось проводить каждую минуту на корте. Очень хорошо организованный турнир и такие дружелюбные люди. Удачи Симоне Халеп, она отлично сыграла», — написала Кузнецова в инстаграме.

Ранее сообщалось, что россиянка Кузнецова проиграла в 1/8 финала турнира в Торонто.