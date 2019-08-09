Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале
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Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Монреале, Канада.
В матче 1/8 финала российский спортсмен одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (7:9), 7:5, 6:3 в пользу российского теннисиста.
За выход в полуфинал турнира в Канаде Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале.