Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Монреале

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Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона против Ву Квон Суна Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона против Ву Квон Суна
Российский теннисист Карен Хачанов в матче первого круга Уимблдона против Ву Квон Суна
Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Монреале, Канада.

В матче 1/8 финала российский спортсмен одолел представителя Канады Феликса Оже-Альяссима.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 52 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (7:9), 7:5, 6:3 в пользу российского теннисиста.

За выход в полуфинал турнира в Канаде Хачанов поспорит с представителем Германии Александром Зверевым.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Монреале.