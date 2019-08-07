«Краснодар» уступил «Порту» в 3-м квалификационном раунде
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Португальский «Порту» обыграл российский «Краснодар» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов со счетом 1:0.
Автором решающего гола стал Сержиу Оливейра за минуту до конца встречи.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча
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Лига чемпионов-2019/20. Квалификация. 3-й раунд. Первая игра
«Краснодар» (Россия) — «Порту» (Португалия) — 0:1
Гол: 1:0 — Оливейра, 89