Представитель «Ювентуса» прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале

Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи отправился в Лондон для заключения сделки по аргентинскому нападающему туринской команды Пауло Дибале и бельгийскому форварду «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.

В Лондоне Паратичи проведет завершающую стадию переговоров об обмене игроками. Сообщается, что туринский клуб хочет быстрее завершить сделку из-за того, что трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.

СМИ информировали, что Лукаку уже согласовал личный контракт с итальянским клубом.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет купить Данило.