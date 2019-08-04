Представитель «Ювентуса» прилетел в Лондон для сделки по Лукаку и Дибале
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Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи отправился в Лондон для заключения сделки по аргентинскому нападающему туринской команды Пауло Дибале и бельгийскому форварду «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.
В Лондоне Паратичи проведет завершающую стадию переговоров об обмене игроками. Сообщается, что туринский клуб хочет быстрее завершить сделку из-за того, что трансферное окно в Англии закрывается уже 9 августа.
СМИ информировали, что Лукаку уже согласовал личный контракт с итальянским клубом.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет купить Данило.