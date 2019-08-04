Новичок «Зенита» рассказал о первом выученном русском слове

Вингер «Зенита» Малком рассказал об адаптации в стане сине-бело-голубых.

Экс-футболист «Барселоны» дебютировал за новый клуб на 72-й минуте домашнего матча чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Не стесняюсь показывать дриблинг, просто в ситуациях, когда я отдавал пас, товарищи по команде находились в лучшей позиции. Всегда стараюсь продвигать мяч вперед, поэтому отдавал пас. Нужно притереться к одноклубникам, но я не эгоист, никогда не жалко отдать пас.

По-русски пока выучил только «спасибо», — цитирует бразильца «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Олег Кононов подвел итоги матча «Спартак» — «Динамо».