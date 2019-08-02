Новичок «Спартака» Шюррле надеется вновь забить ЦСКА

Андре Шюррле стал игроком «Спартака»
Официальный сайт «Спартака»

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился ожиданиями от выступления за российский клуб.

«Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» и показать себя. Какой клуб в России считается главным противником «Спартака»? Наверное, «Зенит» или «Динамо». ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить», — цитирует футболиста официальный сайт «Спартака».

Предыдущий год Шюррле провел в английском «Фулхэме», который по итогу сезона-2018/19 вылетел из Английской премьер-лиги (АПЛ), заняв 19 место. Полузащитник вышел на поле 25 раз и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что 1 августа Шюррле провел первую тренировку в составе красно-белых.