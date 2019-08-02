Новичок «Спартака» Шюррле надеется вновь забить ЦСКА

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле поделился ожиданиями от выступления за российский клуб.

«Уже не терпится выйти на поле в форме «Спартака» и показать себя. Какой клуб в России считается главным противником «Спартака»? Наверное, «Зенит» или «Динамо». ЦСКА? Я им уже забивал. Было бы неплохо повторить», — цитирует футболиста официальный сайт «Спартака».

Предыдущий год Шюррле провел в английском «Фулхэме», который по итогу сезона-2018/19 вылетел из Английской премьер-лиги (АПЛ), заняв 19 место. Полузащитник вышел на поле 25 раз и забил шесть мячей.

Ранее сообщалось, что 1 августа Шюррле провел первую тренировку в составе красно-белых.