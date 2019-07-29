В Федерации бокса сообщили о проблеме с отправкой тела Дадашева в Россию

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал о проблемах с транспортировкой тела российского боксера Максима Дадашева из США на родину, передает ТАСС.

Сообщается, что отправку тела пришлось отложить из-за технических вопросов при оформлении документов. Ожидалось, что Дадашев будет транспортирован в Санкт-Петербург 30 июля.

«Это не глобальная проблема. Отправка тела, скорее всего, отложится на один или два дня», — сказал Кремлев.

Трагедия произошла после боя Дадашева с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Команда россиянина запросила остановку боя перед финальным раундом из-за ухудшившегося состояния боксера. Его госпитализировали. В больнице у спортсмена был диагностирован отек мозга и проведена трепанация, после чего он впал в медикаментозную кому. Спасти Дадашева так и не удалось.

На счету 28-летнего боксера 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Поражение в поединке с Матиасом стало единственным в его карьере.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России подаст иск к организаторам боя Дадашева по двум нарушениям.