Карри поддержал американского ведущего за критику Трампа

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри поддержал ведущего канала CNN Виктора Блэкуэлла , сообщает «Чемпионат.com».

Накануне журналист подверг критике президента США Дональда Трампа из-за того, что тот назвал родной город Блэкуэлл Балтимор «худшим округом страны».

Трамп также раскритиковал конгрессмена округа, который является афроамериканцем.

«Такого мужества как у Блэкуэлла и не хватает Америке. Да, я не из Балтимора, но у меня есть оттуда знакомые — одноклубники, родственники, трудолюбивые люди. Все они обладают качествами американцев и тех, кто хочет жить здесь», — написал баскетболист в твиттере.

Ранее российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о возможном обращении к Трампу из-за проблем с визой.