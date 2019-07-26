Посольство США сообщило о готовности визы Кузнецовой в твиттере

Американская виза российской теннисистки Светланы Кузнецовой готова, сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь посольства США в России Андреа Калан рассказала об том в своем твиттер-аккаунте.

«Мы видели сообщения в СМИ о том, что у теннисистки появились проблемы с визой. Мы попытались напрямую связаться со спортсменкой, чтобы убедиться, что она может направиться в США для участия в турнире, однако ответа не получили. Светлана, если вы читаете это сообщение, пожалуйста, позвоните нам. Ваша виза готова», — сообщается в посте пресс-секретаря дипмиссии.

Сообщалось, что Кузнецовой пришлось сняться с теннисного турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Теннисистка является действующей чемпионкой данных сорвенований.

Ранее Кузнецова пожаловалась на перманентный стресс.