Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отныне не имеет права пользоваться своими счетами, а также выезжать за пределы России, передает «СтарХит».

Спортсмен уже долгое время не может погасить задолженность по алиментам перед своей бывшей женой Оксаной, а также 10-летней дочкой Ангелиной. По информации СМИ, на данный момент долг игрока перед экс-супругой составляет более 8 млн руб. Судебное разбирательство длится уже больше года, однако столь радикальные решения судебные приставы приняли лишь сейчас.

«Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить 7 миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери. За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 милли­онов», — заявил изданию адвокат Оксаны Сергей Жорин.

«В прошлый понедельник Тарасов проиграл в очередной раз и уверял, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал. Этот факт, судя по всему, вынудил судебных приставов пойти на крайние меры», — добавил он.

Не так давно был наложен арест на новую машину футболиста, стоимость которой превышает 10 млн руб.

Ранее сообщалось, что бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко отпраздновали день рождения дочери Миланы.