Аргентинский боксер умер от полученных в бою травм

Аргентинский боксер Уго Сантильян скончался после поединка против уругвайца Эдуардо Абреу, сообщает Сlarin.

По информации издания, после десятираундового поединка, который прошел 20 июля и завершился вничью, 23-летнему боксеру стало плохо. Он был доставлен в больницу, где у него обнаружили кровяной сгусток в мозгу.

Сантильяну сделали операцию, после чего у него дважды зафиксировали остановку сердца и дыхания. Утром 25 июля он скончался.

Аргентинец являлся чемпионом Южной и Латинской Америки в суперлегком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее сообщалось, что погибший российский боксер Максим Дадашев пережил инсульт во время поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом.