Чемпион России по тяжелой атлетике дисквалифицирован за допинг

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала двукратного чемпиона России Мухамада Хибалова за нарушение антидопинговых правил, передает РИА «Новости».

Как отмечается на официальном сайте организации, отстранение было принято на основании решений Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Четырехлетняя дисквалификация атлета, выступающего в весовой категории до 77 кг, отсчитывается с 7 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что серебряный призер Паралимпиады-2014 из России дисквалифицирован за марихуану.