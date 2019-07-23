Минтруд ответил на вопрос о зарплатах Кокорина и Мамаева

Минтруд переадресовал во ФСИН вопросы о зарплате нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает РИА «Новости».

Сообщалось, что футболисты в течение срока заключения в колонии в Белгородской области будут работать в швейном цеху, а их зарплата составит 9,3 тысячи рублей за вычетом налогов.

«Просьба переадресовать запрос в Минюст России и ФСИН», — заявили в ведомстве.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

Ранее Кокорин рассказал о своем рационе в колонии.