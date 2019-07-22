Газзаев оценил шансы «Краснодара» в противостоянии с «Порту»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев оценил шансы российского «Краснодара» в противостоянии против «Порту» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, передает ТАСС.

«Краснодар» впервые в своей истории вышел в Лигу чемпионов, до этого команда играла только в Лиге Европы.

«Краснодару» будет очень тяжело, «Порту» — серьезный клуб, это опытная команда, которая регулярно играет в Лиге чемпионов. «Краснодар» будет участвовать впервые, и здесь важно, как команда сумеет подготовиться к этим матчам.

Возможно, для «Краснодара» станет плюсом то, что чемпионат в Португалии еще не начался, игрового тонуса и практики у «Порту» еще не будет. Конечно, хочется, чтобы краснодарский клуб выиграл, буду болеть за них, потому что команда заслуживает играть в Лиге чемпионов, но будет трудно», — заявил Газзаев.

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