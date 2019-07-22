«Краснодар» развели с киевским «Динамо» во время жеребьевки ЛЧ

Во время жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов российскому «Краснодару» изначально досталось киевское «Динамо».

Однако такая пара не могла состояться по умолчанию — еще перед началом жеребьевки Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил, что «Краснодар» и «Динамо» не сыграют против друг друга. Это произошло из-за конфликтных отношений между Россией и Украиной, при жеребьевке евротурниров УЕФА разводит клубы из этих стран.

Таким образом российский клуб в третьем квалификационном раунде встретится с португальским «Порту», а вот украинская команда сыграет с бельгийским «Брюгге».

Стоит напомнить, что «Краснодар» впервые в своей истории примет участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что ветеран «Спартака» оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту».