Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке

Шесть человек пострадали на автомобильном соревновании в Бишкеке, сообщает ТАСС.

Как сообщает ГУВД столицы Киргизии, один из участников соревнований по дрифту не справился с управлением и въехал в толпу зрителей.

«После наезда одного из участников соревнований на группу зрителей различные травмы получили шесть человек, все они госпитализированы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что среди пострадавших есть два гражданина Китая.

После происшествия начато расследование по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств».

Ранее сообщалось, что мотогонщик погиб на соревнованиях в Обнинске.