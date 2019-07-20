«Спартак» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» не смог удержать победу над «Ростовом» в матче второго тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. В составе красно-белых отличились Луис Адриано и Георгий Джикия. У хозяев мячи забили Хорен Байрамян и Александр Зуев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В следующем туре «Спартак» на выезде встретится с «Тамбовом», а «Ростов» в Туле сыграет с «Арсеналом».

Ранее был объявлен лучший игрок матча ЦСКА — «Оренбург».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:2

Голы: 1:0 — Байрамян, 23; 1:1 — Адриано, 25 (пенальти); 1:2 — Джикия, 66; 2:2 — Зуев, 90+1.