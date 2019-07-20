Александр Емельяненко пригрозил вбить Харитонова в ринг

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поведал о переговорах об организации его поединка с Сергеем Харитоновым.

Россиянин отметил также, что бой с заклятым противником не состоится.

«Была встреча с Камилом, где он предложил подраться с Харитоновым. Я сказал, что готов. Сколько его слушать можно? Сколько процентов даю, что бой состоится? Нисколько. Он не готов и не будет со мной драться, тем более после таких громких заявлений.

Ну я выйду, вобью его в ринг. Кто он будет после своих слов? Я, самый плохой, дебошир и хулиган, не занимающийся спортом, выйду и такого правильного десантника буду вбивать в настил ринга у всех на глазах», — цитирует Емельяненко Sports.ru.

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