Экс-супруге Глушакова подарили автомобиль за 7 миллионов

Бывшей жене игрока грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова Дарье сделали дорогой подарок, сообщает «СтарХит».

Развод супругов произошел недавно. По решению суда футболист должен выплачивать третью часть дохода и 100 тысяч рублей на содержание экс-супруги и дочери.

Несмотря на то, что пара рассталась сравнительно недавно, женщина уже нашла себе нового кавалера. Сообщается, что им является адвокат Геннадий Удунян, который защал интересы московского чиновника Дениса Пака в деле с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

На днях у Гулшаковой был день рождения. Самым дорогим подарком стал автомобиль, стоимость которого составляет около семи миллионов рублей.

Машиной женщина похвасталась в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Глушакову предлагали контракт с зарплатой € 300 тысяч.