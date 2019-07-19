ВФЛА поднимет вопрос об изменении правил лицензирования тренеров
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет обсуждать вопрос об изменении правил лицензирования тренеров, сообщает ТАСС.
Как информирует пресс-служба организации, изменения, которые могут быть приняты, коснутся в первую очередь усиления мер контроля над теми специалистами, чьи спортсмены были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил.
Стоит отметить, что в рамках президиума ВФЛА также будет составлен проект календаря спортивных соревнований на 2020 год. Особое внимание будет уделено подготовке спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх — 2020.
Ранее сообщалось, что Исинбаева спешно покинула Россию.