Олимпийский чемпион Шипулин подал документы для участия в выборах в Госдуму

Бывший российский биатлонист, олимпийский чемпион Игр-2014 в Сочи Антон Шипулин заявил, что официально выдвинул свою кандидатуру в депутаты Госдумы, передает ТАСС.

Экс-спортсмен будет избираться по Серовскому округу Свердловской области.

«Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в Государственную Думу. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей», — написал Шипулин в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион победил на праймериз «Единой России».