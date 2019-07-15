Гризманн назвал игру с Месси в одной команде «источником счастья»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн поделился ожиданиями от совместной игры с капитаном каталонского клуба Лионеле Месси.

«Барселона» выкупила француза у «Атлетико» за € 120 млн. Контракт рассчитан на пять лет.

«Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья.

Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – цитирует Гризманна Goal.com.

Ранее президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико».