Футболистка Ивашкина: в российском спорте есть лесбиянки, но им страшно

Двукратная обладательница Кубка Европы по пляжному футболу Елена Ивашкина призналась, что спокойно относится к однополым отношениям, которых, по ее словам, достаточно и в российском футболе, передает «Фонтанка.ру».

Спортсменка отметила, что нетрадиционных пар в российском спорте меньше чем за рубежом, потому что многим страшно проявлять свои взгляды.

«Я лично знаю девушек-лесбиянок в российском футболе. Партнеры к ним относятся в первую очередь как к людям. Не важно традиционная у тебя ориентация или нет, главное — какой ты человек», — заявила Ивашкина.

Футболистка также отметила, что к ней никогда не приставали другие девушки.

«Это какой-то стереотип. Вы что, с ума сошли? Это ведь неадекватно. Такого не бывает», — возмутилась она.

Ранее сообщалось, что 90 спортсменов посетили ЛГБТ-слет под Тверью.