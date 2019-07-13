«Спартак» вырвал победу над «Сочи» в матче первого тура РПЛ

Московский «Спартак» вырвал победу над «Сочи» в матче первого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Самуэль Жиго. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «Сочи» эта встреча стала первой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Сочи» примут петербургский «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч первого тура чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур

«Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 1:0

Голы: 1:0 — Жиго, 90+4.