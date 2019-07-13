Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в старом платье за $2700

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила финальный матч Уимблдонского теннисного турнира между американкой Сереной Уильямс и румынкой Симоной Халеп, сообщает Daily Mail.

Член королевской семьи пришла в темно-зеленом платье известного итальянского модного дома. Стоимость наряда оценивается почти в $2700.

Отмечается, что в таком же платье она вышла в свет во время официального визита в Канаду в 2016 году.

Первый сет финальной встречи остался за Халеп — 6:2. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл получила новое прозвище после скандала на Уимблдоне.