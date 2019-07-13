Известный тренер назвал фаворитов нового сезона РПЛ

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев рассказал, кого считает фаворитом нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт день за днем».

По мнению специалиста, борьба за золотые медали развернется между тройкой финалистов прошлого сезона — «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

«Кто станет чемпионом? Можно говорить о том, у кого наибольшие шансы. И они у «Зенита». Но я надеюсь увидеть «Краснодар» чемпионом. Хочу, чтобы у Галицкого сложился результат. Он очень многое делает для развития игры. Мне как-то сказали, что он делает это для «Краснодара». Не согласен. Он многое делает для всего российского футбола. Это плюс для всего российского футбола, если «Краснодар» станет чемпионом. Мне кажется, что «Локомотив» тоже потенциальный претендент», — заявил он.

Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит».

Ранее Крыховяк назвал главную задачу для «Локомотива» на новый сезон.