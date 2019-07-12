Медведева представила фрагмент новой программы

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева опубликовала в инстаграме фрагмент программы на следующий сезон, передает РИА «Новости».

В новом выступлении фигуристка исполнит программу под композицию из фильма «Мемуары гейши».

7-8 сентября в «Лужниках» пройдут контрольные прокаты российских фигуристов. Ожидается, что в них примут участие одиночницы Медведева, олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионка мира Елизавета Туктамышева и победительница первенства Европы Софья Самодурова.

Ранее Олимпийская чемпионка Игр в Сочи — 2014 в командном турнире по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала о расставании Медведевой с ее бывшим тренером Этери Тутберидзе.