«Фиорентина» забила в ворота соперника 21 гол
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Итальянская «Фиорентина» разгромила соотечественников из «Валь-ди-Фасса» в товарищеском матче.
Игра закончилась со счетом 21:0.
«Фиалки» забили в первом тайме 8 безответных голов, а во втором - еще 13.
«Фиорентина» продолжает подготовку к новому сезону итальянской Серии А. В прошлом сезоне клуб заработал 41 очко и занял 16 место в таблице, что позволило «Фиорентине» сохранить прописку в высшем дивизионе.
Ранее сообщалось, что Де Росси решил завершить карьеру.