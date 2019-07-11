«Фиорентина» забила в ворота соперника 21 гол

Итальянская «Фиорентина»​ разгромила соотечественников из «Валь-ди-Фасса» в товарищеском матче.

Игра закончилась со счетом 21:0.

«Фиалки» забили в первом тайме 8 безответных голов, а во втором - еще 13.

«Фиорентина» продолжает подготовку к новому сезону итальянской Серии А. В прошлом сезоне клуб заработал 41 очко и занял 16 место в таблице, что позволило «Фиорентине» сохранить прописку в высшем дивизионе.

Ранее сообщалось, что Де Росси решил завершить карьеру.