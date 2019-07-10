Месси, Роналду и Неймар — в топ-100 самых высокооплачиваемых звезд мира

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Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси
Reuters

Форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял четвертую строчку в рейтинге самых богатых звезд мира по версии авторитетного журнала Forbes.

Как сообщает официальный сайт издания, доход аргентинца равен $127 млн в год.

На пятом и шестом местах расположились лидеры туринского «Ювентуса» и французского ПСЖ — Криштиану Роналду (109) и Неймар (105).

Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает певица Тейлор Свифт.

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