Месси, Роналду и Неймар — в топ-100 самых высокооплачиваемых звезд мира
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Форвард испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял четвертую строчку в рейтинге самых богатых звезд мира по версии авторитетного журнала Forbes.
Как сообщает официальный сайт издания, доход аргентинца равен $127 млн в год.
На пятом и шестом местах расположились лидеры туринского «Ювентуса» и французского ПСЖ — Криштиану Роналду (109) и Неймар (105).
Стоит отметить, что первое место в рейтинге занимает певица Тейлор Свифт.