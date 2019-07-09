Экс-хавбек «Локомотива» Тарасов пришел на встречу с фанатами

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов посетил встречу с болельщиками, сообщает «Чемпионат.com».

Это произошло даже несмотря на неприятное расставание игрока и клуба. После расторжения контракта Тарасов рассказал, что «Локомотив» не поддерживал его после полученной в конце сезона травмы и не пошел на уступки при переговорах о новом соглашении.

Председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков заявил, что такие слова останутся на совести хавбека.

На встрече с фанатами команде вручили серебряные награды по итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что «Локомотиву» вручили серебряные медали РПЛ.