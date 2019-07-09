Адвокат высказался о подаче заявления Глушаковым на экс-супругу

Представляющий интересы бывшей супруги полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин прокомментировал подачу игроком заявления в Следственный комитет, передает «Спорт-Экспресс».

Глушаков обвинил Дарью в подделке документов. Сообщается, что психолог, который проводил исследования детей Глушаковых не имеет высшего психологического образования, а, значит, не имел права давать заключения.

«Сегодня Денис подал заявление о возбуждении уголовного дела по статье «Подделка документов», потому что с утра ему стрельнуло в голову, что наши специалисты не имели соответствующего диплома, чтобы давать такое заключение. Таким образом, он снова сел в лужу. Во-первых, наш специалист обладает дипломами, и они были представлены. Даже если бы не обладали, то это не является составом преступления, как я уже объяснил», — заявил Жорин.

Адвокат также добавил, что за ложный донос Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что Глушаков подал заявление на бывшую жену.