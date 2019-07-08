Фанаты сборной США покрыли матом Трампа в прямом эфире Fox News

Президент США Дональд Трамп поздравил женскую сборную страны по футболу с победой на чемпионате мира 2019 года во Франции, передает «Матч ТВ».

«Поздравляю женскую сборную США с победой на чемпионате мира! Отличная и захватывающая игра. Америка вами гордится!» — написал Трамп в твиттере.

В финале чемпионата мира сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0. Американки отстояли титул и стали четырехкратными победительницами мундиаля.

Ранее сообщалось, что фанаты женской сборной США выкрикивали оскорбления в адрес Трампа в эфире телеканала Fox News.