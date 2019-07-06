Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт жестко отреагировал на возможность поединка между чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым и завершившей карьеру легендой ММА Жоржем Сен-Пьером.

Глава организации попросту не видит смысла в данном противостоянии.

«У нас была договоренность с Сен-Пьером: если он забирает титул у Майкла Биспинга, то получит шанс защищать пояс. Но он не сделал этого. Зачем мне снова давать ему возможность? Он не может просто вернуться в спорт и выбирать титульные бои», — цитирует Уайта TSN.

Ранее Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов.