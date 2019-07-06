«Локомотив» обыграл «Зенит» и стал победителем Олимп — Суперкубка России
Московский «Локомотив» обыграл петербургский «Зенит» в матче за Олимп — Суперкубок России.
Встреча, прошедшая в Москве на домашнем стадионе «Динамо», завершилась со счетом 3:2 в пользу «железнодорожников». В составе победителей дубль оформил Алексей Миранчук, также отличился Федор Смолов. У петербургской команды два мяча забил Сердар Азмун.
На 90+2 минуте полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удален за вторую желтую карточку.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» вывесили баннер против системы Fan ID.
Футбол. Олимп — Суперкубок России
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Москва) — 2:3
Голы: 0:1 — Смолов, 6; 1:1 — Азмун, 45+2, 2:1 — Азмун, 52; 2:2 — Миранчук, 79; 2:3 — Миранчук, 82.
Удаления: Оздоев, 90+2