Матч молодежного первенства был прерван из-за массовой драки игроков

Матч молодежного Первенства России среди юношей 2002 года рождения между грозненским «Рамзаном» и «Новосибирском» закончился массовой дракой футболистов, сообщает Sport24.

По словам очевидца, драку спровоцировал один из игроков новосибирской команды. Он ударил лежащего игрока «Рамзана», из-за чего все футболисты грозненского клуба кинулись мстить провокатору. Игроки «Новосибирска» также побежали защищать своего одноклубника.

На момент драки «Новосибирск» выигрывал со счетом 1:0.

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