Капитан сборной Испании съел пиццу со своим лицом

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос попробовал пиццу со своим изображением.

Футболист развлекается в отпуске. Он выложил фотографию с пиццей в сторис в своем инстаграме.

«Твое лицо мне знакомо», — написал футболист.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Рамос сыграл в 28 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Де Росси решил завершить карьеру.

Sergio Ramos' Instagram: "Your face is familiar to me..!!" pic.twitter.com/GEXWXgQlR8