Капитан сборной Испании съел пиццу со своим лицом
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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос попробовал пиццу со своим изображением.
Футболист развлекается в отпуске. Он выложил фотографию с пиццей в сторис в своем инстаграме.
«Твое лицо мне знакомо», — написал футболист.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Рамос сыграл в 28 матчах, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Де Росси решил завершить карьеру.
Sergio Ramos' Instagram: "Your face is familiar to me..!!" pic.twitter.com/GEXWXgQlR8— SB (@Realmadridplace) 6 июля 2019 г.