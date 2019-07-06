Бекхэмы решили отгородиться от людей колючей проволокой

Дэвид и Виктория Бекхэмы решили огородить свой особняк в Котсуолдс забором с колючей проволокой, сообщает The Sun.

Звездная пара решилась пойти на такие меры из-за двух попыток мошенников ограбить их дом. Отмечается, что такие же заборы используются в тюрьмах.

Соседи Бэкхемов были крайне удивлены, увидев новый забор экс-футболиста и дизайнера.

«Я в шоке. Теперь это место напоминает Колдиц», — сказал один из соседей.

Сейчас семья находится во Франции. Они празднуют 20-летие своего брака в Версале.

Ранее сообщалось, что Викторию Бекхэм оштрафуют за езду лежа на коленях.