Ласицкене выиграла этап Бриллиантовой лиги в Лозанне

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене победила в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, Швейцария, сообщает Sport24.

Результат спортсменки из России составил 2,02 метра. Также у Ласицкене была попытка взять высоту 2,07, однако она оказалась неудачной.

Второе место заняла белоруска Карина Таранда (2,00), замкнула тройку лидеров болгарка Мирела Демирева (1,97).

Ранее сообщалось, что Ласицкене заняла первое место на еще одном этапе Бриллиантовой лиги.