Лебедев отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2019, передает Sport24.

Обвинения в сторону олимпийского чемпиона и еще восьмерых членов организации были выдвинуты экс-губернатором Рио-де-Жанейро, где и прошел турнир в 2016 году, Сержио Кабралом. По его словам на взятки было потрачено в общем $2 млн.

«Это очень непростые вопрос и ситуация. Вообще, в рамках расследования уголовного дела, в котором замешан Кабрал, многое рассматривается. Не думаю, что это какой-то политический заговор против нашей страны или попытка повлиять на наше участие в Играх. Он ведь назвал не только нашу страну причастной к этому скандалу, но и несколько других. Не исключаю, что это может быть провокацией, чтобы пойти на сделку с правосудием и вывести себя из-под удара, хотя он уже получил какой-то заоблачный срок», — сказал Лебедев.

Заместитель председателя Госдумы добавил, что в этом деле трудно будет добиться правды, так как прошло много времени.

«Посмотрим, что получится у правоохранительных органов», — заключил он.

Ранее Кремль отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова.