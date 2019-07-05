Лебедев отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова

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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
РИА Новости

Заместитель председателя Государственной думы Игорь Лебедев прокомментировал обвинения почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) Александра Попова в получении взятки в 2009 году во время голосования за столицу летней Олимпиады-2019, передает Sport24.

Обвинения в сторону олимпийского чемпиона и еще восьмерых членов организации были выдвинуты экс-губернатором Рио-де-Жанейро, где и прошел турнир в 2016 году, Сержио Кабралом. По его словам на взятки было потрачено в общем $2 млн.

«Это очень непростые вопрос и ситуация. Вообще, в рамках расследования уголовного дела, в котором замешан Кабрал, многое рассматривается. Не думаю, что это какой-то политический заговор против нашей страны или попытка повлиять на наше участие в Играх. Он ведь назвал не только нашу страну причастной к этому скандалу, но и несколько других. Не исключаю, что это может быть провокацией, чтобы пойти на сделку с правосудием и вывести себя из-под удара, хотя он уже получил какой-то заоблачный срок», — сказал Лебедев.

Заместитель председателя Госдумы добавил, что в этом деле трудно будет добиться правды, так как прошло много времени.

«Посмотрим, что получится у правоохранительных органов», — заключил он.

Ранее Кремль отреагировал на обвинения во взятке против чемпиона Попова.