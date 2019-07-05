Гончаренко рассказал о настрое ЦСКА на новый сезон

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о настрое армейского клуба на новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

В рамках предсезонной подготовки ЦСКА принял участие в товарищеском турнире в Австрии, но проиграл все три матча. Соперниками команды были «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».

«Перед стартом официальных игр еще один матч. Зная ребят, могу сказать, что у нас нет какой-то неуверенности, смотрим в будущее с оптимизмом. Важно подойти к сезону с ощущением опасности, которое у нас отсутствовало при возобновлении предыдущего чемпионата перед матчем с тульским «Арсеналом», — приводит слова специалиста пресс-служба ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может приобрести футболиста «Марселя» за €7 млн.