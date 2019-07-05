Павлюченко напомнил ван дер Сару о поражении на Евро-2008

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о встрече с экс-голкипером национальной команды Нидерландов Эдвином ван дер Саром, передает Sport24.

Форвард напомнил ему о поражении, которая нанесла российская команда сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2008. Россия выиграла со счетом 3:1.

«Мы встретились на пляже, мне Димка Торбинский говорит: «Смотри, ван дер Сар». Он прям возле нас лежал. Я подошел к нему и сказал: «Привет, как дела?» У меня же супер английский. Он, кстати, меня тоже узнал, заулыбался, руку протянул. Я говорю: «Ты помнишь 2008-й?» И он отвечает: «Конечно, у вас была суперсборная». Я ему говорил, что я тебе первый забил, а вот Дима Торбинский, второй забил тебе, посмеялись. Он поинтересовался, закончили ли мы играть. Также вспомнили Гуса Хиддинка, он сказал, что Гус — великий тренер и что у нас была сильная сборная», — заявил он.

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