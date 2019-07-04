Буффон вернулся в «Ювентус»

Бывший вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон вернулся в туринский «Ювентус», сообщает Sport24.

После медицинского осмотра 41-летний голкипер подписал однолетнее соглашение, которое действует до 30 июня 2020 года.

Буффон защищал цвета «бьянконери» на протяжении 17 сезонов, с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. В «ПСЖ» итальянец провел 25 игр, в которых пропустил 25 мячей.

Легендарный игрок становился чемпионом Италии 11 раз и четырежды выигрывал Кубок страны.

Ранее сообщалось, что бывший игрок петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио может вернуться в «Ювентус».