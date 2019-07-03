Бразильцы всухую обыграли Аргентину и вышли в финал Кубка Америки

В бразильском Бело-Оризонти завершился полуфинальный матч Кубка Америки 2019 года между сборными Бразилии и Аргентины.

Хозяева турнира победили со счетом 2:0.

На 19 минуте Габриэл Жезус открыл счет в матче, а Роберто Фирмино на 71-й закрепил преимущество бразильцев.

Таким образом, Бразилия вышла в финал турнира, где сыграет с победителем пары Чили — Перу. Аргентинцев ждет матч за третье место.

Кубок Америки — 2019. Полуфинал.

Бразилия — Аргентина — 2:0

Голы: 1:0 — Габриэл Жезус — 19, 2:0 — Фирмино — 71.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова отдать за форварда сборной Аргентины больше €100 млн.