Шарапова рассказала о мечте всей жизни

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Мария Шарапова Мария Шарапова
Мария Шарапова
Reuters

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что всегда мечтала создать семью, передает РИА «Новости».

«Я мечтала иметь семью еще тогда, когда была очень молодой, потому что я всегда была близка к матери и родителям. Я бы очень хотела иметь такую же связь с моим возможным будущим ребенком. Сейчас я не вижу себя с ребенком… я думаю, это для меня в будущем», — заявила россиянка на пресс-конференции после матча первого круга Уимблдона.

Шарапова отказалась от продолжения борьбы с француженкой Полин Пармантье в матче первого раунда Уимблдона.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Шарапова объяснила снятие в Уимблдона.