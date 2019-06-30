Боксер Гаджимагомедов на глазах у Путина завоевал сотую медаль для России на ЕИ

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг на Европейских играх, которые проходят в Минске, сообщает РИА «Новости».

В финале соревнований россиянин одержал победу над представителем Белоруссии Владиславом Смягликовым — 5-0.

Эта медаль стала для сборной России сотой на Европейских играх.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил дворец спорта «Уручье» в Минске, где проходит турнир по боксу.