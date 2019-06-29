Российская гимнастка Мельникова выиграла золото Европейских игр
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла золотые медали Европейских игр в Минске, сообщает Sport24.
Она выиграла соревнования по индивидуальному многоборью.
В общей сумме Мельникова набрала 54,498 балла, опередив ставшую второй француженку Лоретт Шарпи (54,166) и обладательницу бронзовой медали Диану Варинскую из Украины (52,766).
Сборная России продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Игр.
Ранее российские велосипедисты завоевали золото на Европейских играх.