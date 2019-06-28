Убийце вице-чемпионки России по плаванию вынесли приговор

16-летний житель Тольятти признан виновным в убийстве вице-чемпионки России по плаванию, передает РИА «Новости».

Знакомый жертвы 23 декабря 2018 года нанес сверстнице более 30 ножевых ранений. Отмечается, что перед убийством между ними произошла ссора.

«Обвиняемый признан виновным… Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 3 месяца в воспитательной колонии», — заявили в прокуратуре Самарской области.

Погибшая являлась мастером спорта по плаванию. В 2017 году она взяла серебро на чемпионате России среди юниоров.

Ранее местная жительница прокомментировала убийство спортивного инструктора в Тольятти.