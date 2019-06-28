Отец Хави поделился мыслями о возвращении Неймара в «Барселону»

Отец бывшего полузащитника «Барселоны» Хави Хоаким Эрнандес поделился мыслями о возможном возвращении нападающего Неймара в каталонский клуб, передает Sport-English.

Неймар перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» в 2017 году за рекордные €222 млн. Сейчас СМИ сообщают о том, что бразильский форвард может вернуться в «Барселону».

«Неймар — великолепный игрок, но многие люди против его возвращения. Его отъезд нанес травму, и он сам хотел уйти. Думаю, что желание руководства опять подписать Неймара дурно пахнет. Но все зависит от руководителей клуба, если они думают, что возвращение Неймара пойдет на пользу, то можно только приветствовать это», – заявил Эрнандес.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Барселоны» против возвращения Неймара.