В РФС прокомментировали антироссийские акции в грузинском футболе

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев высказался о сложившейся ситуации с антироссийскими санкциями в грузинском футболе, передает Sport24.

Футболисты некоторых команд чемпионата Грузии надели футболки с надписями, обвиняющими Россию в оккупации части грузинских территорий.

«Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента. Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому очень удивлены и надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА — футбол должен быть вне политики», — заявил Алаев

Ранее грузинская федерация поддержала антироссийскую акцию футболистов.