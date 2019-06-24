Игроки «Манчестер Юнайтед» выступили за уход Погба из клуба

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Игроки английского «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы хавбек команды Поль Погба покинул стан «манкунианцев», сообщает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, футболисты «МЮ» выступают за уход француза ближайшим летним трансферным окном. Им кажется, что без 26-летнего полузащитника команде будет лучше.

Также наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уже дал согласие на продажу Погба.

В минувшем сезоне футболист принял участие в 35 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), оформив 13 забитых мячей и отдав девять голевых передач. Он также заработал шесть желтых карточек.

Соглашение француза с англичанами истекает летом 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в €100 млн. На него претендуют два европейских топ-клуба — мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что ни разу не выступавший за клуб голкипер «МЮ» требует увеличения зарплаты.